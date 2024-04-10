Παναθηναϊκός: Να σπάσει το ρεκόρ του στα playoff

Πλέον το τριφύλλι, αφού κατάφερε να πάρει και το διπλό στο Βικελίδης, βρίσκεται πρώτο στην ειδική βαθμολογία των playoff. Και οδεύει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να σημειώσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τώρα δυο με παιχνίδια με την Λαμία, όπου είναι πολύ σημαντικά να τα «καθαρίσει» και να κοιτάξει αποκλειστικά τα ντέρμπι.

Προτού όμως ασχοληθούμε με τα φετινά play offs. Ας δούμε ποια είναι τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού από το 2019 που άρχισε η διαδικασία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.