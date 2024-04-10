Τα ευρωπαϊκά ραντεβού του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στον bwinΣΠΟΡ FM



Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν ευρωπαϊκά ραντεβού με την ιστορία τους στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Οι «ερυθρόλευκοι» και ο «δικέφαλος» του βορρά ρίχνονται στη μάχη των προημιτελικών του Conference League, με έναν και μοναδικό στόχο: να εξασφαλίσουν τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη θέση του φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού!

Την Πέμπτη (11/04) συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μπείτε στο κλίμα των μεγάλων αγώνων και στη συνέχεια ζήστε λεπτό προς λεπτό όλη την καταιγιστική δράση.

Στις 19:45 συνδεόμαστε με το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε και στις 22:00 μεταφερόμαστε στο Βέλγιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κλαμπ Μπριζ. Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν αναλύσεις, ρεπορτάζ και –όπως πάντα- ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, Κλαμπ Μπριζ - ΠΑΟΚ

Δύο μεγάλα ματς, μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο κι ένας ραδιοφωνικός προορισμός: Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

