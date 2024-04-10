Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις για άλλον έναν «τελικό» - Σήμερα η απολογία στη ΔΕΑΒ

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σήμερα (10/04) μετά το διήμερο ρεπό στις προπονήσεις, έχοντας μπροστά του τώρα πρώτα το εντός και στη συνέχεια το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λαμία και φυσικά την ευκαιρία να πετύχει «εξάποντο». Οι «πράσινοι», αν και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα τους από τον ΠΑΟΚ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, έχουν ξαναμπεί γερά στο κόλπο του τίτλου με τις δύο σερί νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Άρη και θέλουν να συνεχίζουν έτσι.

Το γεγονός, πάντως, ότι απέναντί τους έχουν την πιο αδύναμη ομάδα των playoffs, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Στο «στρατόπεδο» του «τριφυλλιού» το σύνθημα, που κυριαρχεί, είναι πως κάθε ματς, πλέον, είναι «τελικός» και με αυτό θα πάνε και στα δύο επόμενα παιχνίδια. Άπαντες έχουν αντιληφθεί ότι το πρωτάθλημα έχει μπει στην τελευταία και πιο κρίσιμη καμπή του και τα λάθη απαγορεύονται, πόσω μάλλον οι γκέλες… Στο Κορωπί, λοιπόν, η νοοτροπία είναι «κάθε ματς και ένας τελικός» και έτσι θα δουν και την αναμέτρηση της Κυριακής (14/04, 17:00) με τη Λαμία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έβγαλε το λάδι του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια της Σούπερ Λίγκας. Οι «πράσινοι» πέρασαν με τα χίλια ζόρια από τη Φθιώτιδα στο ματς του πρώτου γύρου και την πάτησαν σε αυτό του δεύτερου, μένοντας στο 2-2 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Επομένως το… καμπανάκι έχει χτυπήσει ήδη για το πώς πρέπει να παρουσιαστούν οι παίκτες του Φατίχ Τερίμ, προκειμένου να βάλουν το «τρίποντο» στο σακούλι. Αυτό επισήμανε, εξάλλου και ο Τάσος Νικολογιάννης, μεταφέροντας χθες στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα τελευταία νέα του «τριφυλλιού».

«Με τη Λαμία ο Παναθηναϊκός έπαθε ζημιά και είναι μια ομάδα, που δημιούργησε προβλήματα και στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Οποιαδήποτε γκέλα τώρα δεν διορθώνεται. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται με αντίπαλο τη Λαμία. Έχει πάθει ζημιές και παλιότερα. Από την άλλη, είναι καλό ότι έχει πρόσφατα στο μυαλό του την γκέλα. Όλοι ξέρουν ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από 6 βαθμοί στα ματς με τη Λαμία θα είναι καταστροφικό. Αν πάρει τις δύο νίκες, το πιο πιθανό είναι να περάσει τον ΠΑΟΚ και στη χειρότερη περίπτωση θα είναι στο -1 από την ΑΕΚ όταν θα πάει να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Τερίμ με τους παίκτες θα δουλέψουν για να πάρουν νίκη την Κυριακή και να είναι πειστική η ομάδα για να πάει μετά να παίξει εκτός με τη Λαμία τρεις μέρες πριν από την ΑΕΚ», ήταν τα λόγια του, ενώ υπογράμμισε σχετικά με τα καθαρά αγωνιστικά πως δεν αποκλείεται ο Τερίμ να παίξει με 4-4-2.

