Παναθηναϊκός: Κορυφαίο όνομα για αντικαταστάτης του Βιλντόζα

Ποια είναι τα ονόματα που εξετάζουν οι Πράσινοι για να καλύψουν τη θέση του

παο

Αν συνεχίσει έτσι ο Βιλντόζα, θα δει την πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι και στην θέση του θα πάει ένας πολύ πιο έτοιμος παίκτης. Θα πάει ένας γκαρντ σαν τον Ντόρσεϊ ή σαν τον Λόιντ της Μονακό. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε τον Λορέντζο Μπράουν, αλλά ο Αμερικάνος έχει συμβόλαιο με την Μακάμπι και επιπλέον αν φύγει από την Μακάμπι, η Ρεάλ καραδοκεί καθώς μάλιστα ο Αμερικάνος έχει και ισπανικό διαβατήριο.

