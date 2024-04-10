Παναθηναϊκός: Κορυφαίο όνομα για αντικαταστάτης του Βιλντόζα

Αν συνεχίσει έτσι ο Βιλντόζα, θα δει την πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι και στην θέση του θα πάει ένας πολύ πιο έτοιμος παίκτης. Θα πάει ένας γκαρντ σαν τον Ντόρσεϊ ή σαν τον Λόιντ της Μονακό. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε τον Λορέντζο Μπράουν, αλλά ο Αμερικάνος έχει συμβόλαιο με την Μακάμπι και επιπλέον αν φύγει από την Μακάμπι, η Ρεάλ καραδοκεί καθώς μάλιστα ο Αμερικάνος έχει και ισπανικό διαβατήριο.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.