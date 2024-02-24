Παναθηναϊκός: Μεγάλη επιστροφή στη Λεωφόρο

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα της Κηφισιάς για την 24η αγωνιστική της Super League και θέλουν την επιστροφή στις νίκες. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας έχοντας 16 βαθμούς, όσους και ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου το Τριφύλλι έφυγε με το διπλό χάρη στον Μαντσίνι στο 58ο λεπτό!

Τα βλέμματα στην Λεωφόρο όμως θα τραβήξει μία επιστροφή! Αυτή δεν είναι άλλη από του Σεμπάστιαν Λέτο ο οποίος έρχεται ως αντίπαλος για πρώτη φορά! Είναι στο τεχνικό επιτελείο της Κηφισιάς και αναμένεται να αποθεωθεί. Ο Αργεντίνος είναι από τα αγαπημένα παιδιά της «πράσινης» εξέδρας με δύο θητείες ως ποδοσφαιριστής της ομάδας.

