«Σούπερ» η αμερικανική αποστολή για το Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Οι κορυφαίοι πρωταθλητές στίβου των ΗΠΑ θα διεκδικήσουν τα μετάλλια στο επικείμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού της Γλασκώβης. Πρώτα, η Σάντι Μόρις στο επί κοντώ κι ο Γκραντ Χολόγουεϊ στα 60 μέτρα θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους από το 2022.

Επίσης, θα συμμετάσχουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές των σπριντ στον ανοιχτό, Νόα Λάιλς και Κρις Κόυλμαν, ο μόνιμος πρώτος στη σφαιροβολία, Ράιαν Κραόυζερ, ο Σαμ Κέντρικς στο επί κοντώ, οι Τζάριον Λόσον και Ουίλ Ουίλιαμς στο μήκος.

Στις γυναίκες, έχουμε την Τσέις Ιλι, παγκόσμια πρωταθλήτρια ανοιχτού στη σφαιροβολία, Τάρα Γούντχολ στο μήκος και Αλία Χομπς στα 60 μέτρα.

Απούσα θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 800 μέτρα στον ανοιχτό, Ατζι Ουίλσον.

