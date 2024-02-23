Με την... αύρα του Βασίλη Σπανούλη και τους Ντίνο Μήτογλου, Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ σε ρόλο «τριών σωματοφυλάκων», η Ελλάδα μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 και στη νέα της εποχή!

Σε ένα κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από 12.400 και πλέον φίλους της «γαλανόλευκης», η Εθνική μας ομάδα λύγισε την Τσεχία με σκορ 72-64 και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της προς τα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!

Πρώτος σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που κατά διαστήματα έπαιξε εξαιρετική άμυνα, μένοντας χαμηλά στο σκορ λόγω του κάκιστου ποσοστού πίσω από τα 6,75μ. (4/25τρ.), ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR να κάνει ρεκόρ καριέρας με το εθνόσημο, ολοκληρώνοντας το ματς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ!

Εξαιρετικός ήταν και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, όπως φυσικά και ο Τόμας Γουόκαπ που άγγιξε το triple-double με 16 πόντους, 8 ασίστ, ισάριθμα ριμπάουντ, αλλά και 5 κλεψίματα! Κομβικός στην τέταρτη περίοδο ήταν και ο Χαραλαμπόπουλος με 5 πόντους και 4 επιθετικά ριμπάουντ!

Ελλάδα-Τσεχία 72-64

Το ματς:

Στην πρώτη του πεντάδα στην Εθνική μας ομάδα, ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους Γουόκαπ, Ρογκαβόπουλο, Παπανικολάου, Μήτογλου και Παπαγιάννη. Κάτι το άγχος της πρεμιέρας, κάτι το «πρέπει» στην «καυτή» ατμόσφαιρα του ΣΕΦ, η Ελλάδα μπήκε νωθρά και άστοχα στο παιχνίδι, με την Τσεχία να προηγείται με 5-0 στο πρώτο δίλεπτο. Με τους Μήτογλου, Παπανικολάου και Παπαγιάννη να «χτυπούν» στη ρακέτα, η «γαλανόλευκη» πέρασε μπροστά (6-5), με τους δύο πρώτους λίγο αργότερα να κάνουν το +4 για το 12-8 στο 6’!

Ελλάδα-Τσεχία

Η Ελλάδα ωστόσο ήταν εξαιρετικά άστοχη πίσω από τα 6,75μ. (0/9 τρ. στο δεκάλεπτο), με αποτέλεσμα όχι μόνον να μείνει χωρίς σκορ στα τελευταία 4 λεπτά της περιόδου, αλλά και να βρεθεί πίσω στο σκορ με 15-12 που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τους Μπάλβιν και Σατοράνσκι να βρίσκουν τον δρόμο προς το ελληνικό καλάθι, οι Τσέχοι πήγαν για πρώτη φορά στο ματς στο +7 (12-19) στο 12’ και στο 14-21 λίγο αργότερα. Κάπου εκεί ήρθε ένα ξέσπασμα της Ελλάδας, που με μπροστάρηδες τους Γουόκαπ, Παπανικολάου και Μήτογλου σε άμυνα και επίθεση, έτρεξε ένα σερί 7-0 για το 21-21 στο 14’!

Έκτοτε, το ματς πήγαινε «μία σου και μία μου», με τον Ντίνο Μήτογλου να πετυχαίνει το πρώτο ελληνικό τρίποντο στο ματς στο 17’ για το 29-27, μετά από δέκα άστοχα! Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν εκείνος που με δικό του φόλοου buzzer beater κάρφωμα έστειλε την Ελλάδα στα αποδυτήρια μπροστά με τηΝ ελάχιστη τιμή της διαφοράς (32-31), με τον ίδιο να φτάνει τους 14 πόντους και τα 6 ριμπάουντ στο πρώτο 20λεπτο!

Τελείως διαφορετικό το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου ανέβηκαν τα «ντεσιμπέλ» σε παρκέ και εξέδρα, με τις δύο ομάδες να παίζουν πιο αποτελεσματικά και σαφώς πιο επιθετικά. Την αρχή έκανε η Τσεχία, η οποία στο πρώτο δίλεπτο της περιόδου ευστόχησε σε 3 τρίποντα (είχε μόλις 2 στο πρώτο ημίχρονο), ανεβάζοντας τη διαφορά στο +7 για το 40-33. Παρά το «μουδιασμένο» ξεκίνημα, η «επίσημη αγαπημένη» ανέβασε στροφές στην άμυνά της και απέκτησε την απαιτούμενη ενέργεια, με αποτέλεσμα να βρει εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Κάπως έτσι, με τους Γουόκαπ, Παπανικολάου, αλλά και το τρίποντο του Παπαγιάννη, η Ελλάδα πέρασε μπροστά με 41-40 στο 24'.

Ελλάδα-Τσεχία 72-64

Η άμυνα εξακολουθούσε να δίνει σκορ στο τρανζίσιον, με τον Μήτογλου από την πλευρά του να συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κάπως έτσι, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη πήγε στο +5 για το 53-48 με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο, προτού οι φιλοξενούμενοι μειώσουν στο φινάλε για το 53-50 του δεκαλέπτου.

Στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, η Ελλάδα βρήκε έναν απρόσμενο και νέο πρωταγωνιστή στο παιχνίδι της, στο πρόσωπο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ο φόργουορντ της Ντιναμό Σάσαρι έβγαλε τρομερή ενέργεια στο παιχνίδι, βοηθώντας απίστευτα στο επιθετικό ριμπάουντ με 4 ανανεώσεις επιθέσεων (!), ένα κλέψιμο στην άμυνα, αλλά και πέντε μαζεμένους πόντους στο πρώτο εξάλεπτο της περιόδου, οδηγώντας μαζί με τον Γουόκαπ την Εθνική μας στο +7 για το 63-56!



Το... νερό είχε μπει ήδη στο αυλάκι, με την Εθνική μας να πατά το «τούρμπο» και τους Παπανικολάου και Γουόκαπ να εκτοξεύουν τη διαφορά ακόμα και στο +13 (69-56), προτού οι Τσέχοι ροκανίσουν το σκορ στο φινάλε, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 72-64!

Τα δεκάλεπτα: 12-15, 32-31, 53-50, 72-64.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.