Σπανούλης: «Η Ελλάδα όταν είναι ενωμένη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα»

Απόλυτα ευχαριστημένος με τη νίκη (72-64) της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Τσεχία, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025, ήταν ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο κόουτς της «επίσημης αγαπημένης» αναφέρθηκε στην νευρικότητα που είχαν οι διεθνείς στο πρώτο μέρος, αλλά κράτησε την πολύ καλή άμυνα και τους αρκετούς πόντους στο ανοικτό γήπεδο.



«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα σε αυτή τη νέα αρχή που κάνουμε για αυτή τη διετία. Μπράβο και στην Τσεχία, που είναι καλή ομάδα, παίζουν πολλά χρόνια μαζί και είναι δύσκολος αντίπαλος. Είμαι περήφανος για τους παίκτες, παίξαμε καταπληκτική άμυνα, πετύχαμε 21 πόντους στον αιφνιδιασμό και αυτό είναι το στυλ που μας αρέσει να παίζουμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν νευρικοί, δεν κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και δεν τιμωρήσαμε την άμυνα των Τσέχων. Ήταν λογικό γιατί όλα τα παιδιά είχαν μεγάλη διάθεση να παίξουν καλά, αλλά αυτό κάποιες φορές οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο πήραμε καλύτερες αποφάσεις, παίξαμε την ίδια ή και καλύτερη άμυνα και πήραμε τη νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Η Ελλάδα όταν είναι ενωμένη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είμαι περήφανος για την πρώτη μας νίκη», δήλωσε αρχικά ο Βασίλης Σπανούλης και πρόσθεσε:

«Εκπροσώπησα τη χώρα για πολλά χρόνια, από νεαρή ηλικία, ακόμη κι αν ήμουν τραυματίας ή κουρασμένος. Όταν σε καλεί η Εθνική ομάδα, δεν μπορείς να πεις όχι. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και με την ψυχή μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε αντίπαλο. Όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούσα να σχεδιάσω στο μυαλό μου πώς θα παίξουμε και ποιους παίκτες θα καλέσω. Όσο είμαι προπονητής, η πόρτα θα είναι ανοιχτή για όλους. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και είμαι χαρούμενος που παίζουμε με τα χαρακτηριστικά που τους ταιριάζουν. Θεωρώ ότι αυτή η γενιά μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο, όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τις επόμενες γενιές».

