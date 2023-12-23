Οι καρδιές των οπαδών του Παναθηναϊκού AKTOR και αυτή του Εργκίν Αταμάν μπορούν να… επιστρέψουν στις θέσεις τους. Ο Γάλλος σέντερ του τριφυλλιού υποβλήθηκε σε εξετάσεις αμέσως μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ιταλία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα στη μέση του μετά από τη φάση προς το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο.



Τα αποτελέσματα ήταν «καθαρά», και έδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από κάποιο οστό. Ο παίκτης αισθάνεται ακόμη πόνο στη μέση του, κάτι που έχει να κάνει ξεκάθαρα με το τράνταγμα στο παρκέ που είχε από την άσχημη πτώση του.

Έτσι είναι δεδομένο ότι θα απουσιάζει από την αναμέτρηση στην Πάτρα με τον Προμηθέα και οι πάντες στοχεύουν για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Εάν θα είναι σε θέση να παίξει σε αυτό το ματς, κάτι που και ο ίδιος το θέλει πάρα πολύ, θα είναι κάτι που θα διαπιστωθεί στις επόμενες ημέρες, από το εάν θα σταματήσει να πονάει. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τους Σέρβους είναι προγραμματισμένο για τις 28 Δεκεμβρίου στις 21:15 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

