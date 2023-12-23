Λογαριασμός
Με… σπασμένα φρένα ο Παναθηναϊκός AKTOR, «κατάπιε» και την Αρμάνι στο Μιλάνο!

Μετά από ένα ντέρμπι που ήταν πήγαινε διαρκώς πόντο-πόντο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Μιλάνο κυρίως χάρη στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε ένα ακόμη καλό ματς πετυχαίνοντας και το τρίποντο-μαχαιριά για την Αρμάνι για το 68-74 στο φινάλε!

Οι «πράσινοι» πήραν τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη

Οι «πράσινοι» πήραν τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη μετά τις δύο επί γαλλικού εδάφους, αφού υπέταξαν την Αρμάνι στο «Φόρουμ» με σκορ 76-68, ανεβαίνοντας στο 9-7 και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη «διαβολοβδομάδα»!


Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 17 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ, που δυστυχώς τραυματίστηκε στο φινάλε, ήταν εξαιρετικός με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Πολύ θετικός με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ πληθωρική εμφάνιση έκανε ο Κώστας Σλούκας με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από πλευράς της Αρμάνι, που έπεσε στο 6-10, ξεχώρισε με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ο Σαβόν Σιλντς, ενώ 12 πόντους μέτρησε ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν.

Το ματς

Ο Φλακαντόρι και ο Μήτογλου ξεκίνησαν δυναμικά για το 2-2, ενώ ο Φόιγκτμαν σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 4-2. Ο Μήτογλου ισοφάρισε ξανά, όμως ο Χολ πέτυχε το πρώτο τρίποντο του ματς για το 7-4. Ο Γκραντ έβγαλε μια εξαιρετική άμυνα και στη συνέχεια έβαλε τρίποντο για την ισοφάριση σε 7-7. Ο Φλακαντόρι έδωσε ξανά προβάδισμα στους Ιταλούς, όμως ο Λεσόρ κάρφωσε για το 9-9 και ο Σλούκας πέτυχε βολές διαμορφώνοντας το 9-11. Ο Φόιγκτμαν ανέκτησε το ιταλικό προβάδισμα με τρίποντο (12-11), ενώ ο Μέλι έβαλε δεύτερο συνεχόμενο για το 15-11. Λεσόρ και Μέλι αντάλλαξαν καρφώματα για το 17-13, ενώ ο Χάινς ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στους 8 (21-13), πριν ο Ναν δώσει ασίστ στον Αντετοκούνμπο και σκοράρει στη συνέχεια για το 21-18. Οι «πράσινοι» πέρασαν μπροστά με κλέψιμο και λέι απ του Γκραντ, όμως ο Σιλντς έβαλε τρίποντο στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου, που έληξε 24-22.

Με το «καλησπέρα» της δεύτερης περιόδου, ο Χουάντσο έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR με τρίποντο (24-25), ενώ ο Βιλντόσα έγραψε το 24-27. Ο τρομερός Ναν πέτυχε πολύ δύσκολο γκολ-φάουλ φέρνοντας για πρώτη φορά τους φιλοξενούμενους στο +6 (24-30). Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε εξαιρετική ασίστ για κάρφωμα του Λεσόρ (24-32), όμως συνεχόμενα λάθη οδήγησαν την Αρμάνι να μειώσει στους 3 (29-32) με Φόιγκτμαν και Τονούτ. Ο τελευταίος πέτυχε άλλους 4 πόντους για το 33-32, με τον Σλούκα να απαντάει με κρίσιμο τρίποντο για το 33-35. Φόιγκτμαν και Λεσόρ αντάλλαξαν πόντους για το 37-37, ενώ το έκαναν ξανά για το 41-41 του ημιχρόνου, με τον Γάλλο να εκμεταλλεύεται κάθε μις ματς.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Γκραντ έβαλε δύσκολο τρίποντο για το 41-44, ενώ ο Φλακαντόρι σκόραρε από μέση απόσταση για το 43-44. Ο Νικολό Μέλι έδωσε νέο προβάδισμα στους Ιταλούς με χουκ για το 45-44, όμως ο Γκραντ απάντησε εκ νέου διαμορφώνοντας το 45-46. Ο Σλούκας έκλεψε την μπάλα και έβγαλε ελεύθερο τον Ναν, που ευστόχησε σε τρίποντο (45-49). Ο Σιλντς έβαλε έμμεσο τρίποντο για το 48-49, ενώ ο Ναν σκόραρε πάνω σε ασφυκτική άμυνα και έδωσε μετά ασίστ για κάρφωμα του Λεσόρ (48-53). Ο Σιλντς έβαλε πολύ δύσκολο τρίποντο και φάουλ μειώνοντας σε 54-55. Ο Αντετοκούνμπο έκανε τάπα σε τρίποντο και κάρφωσε στην άλλη πλευρά για το 54-59, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με δύο βολές του Χάινς για το 56-59.

Ο Μπάρον ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο με τρίποντο από πολύ μακριά για το 59-59, ενώ ο Μήτογλου απάντησε με κάρφωμα στον Μέλι για το 61-61. Ο Γκριγκόνις έβαλε το πρώτο του μακρινό σουτ στο ματς για το 61-64, ενώ ο Φλακαντόρι σκόραρε από μέση απόσταση δύο φορές και ισοφάρισε σε 65-65. Το ματς είχε πλέον «άγρια ομορφιά» με καλές άμυνες και πολλές μονομαχίες, μια από τις οποίες έστειλε τον Λεσόρ στις βολές για το 65-67. Ο Ναν έβαλε κι αυτός δύο σουτ από τη γραμμή, ενώ σκόραρε στη συνέχεια από μέση απόσταση για το 65-71. Ο Σιλντς έβαλε απίστευτης δυσκολίας τρίποντο για το 68-71, όμως ο Ναν απάντησε πάνω σε άμυνα για το 68-74 και το ματς τέλειωσε με νίκη των πρασίνων.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 41-41, 56-59, 68-76

Πηγή: sport-fm.gr

