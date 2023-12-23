Ναν: Η «Heat culture» τον κάνει ανίκητο στην Ευρωλίγκα και πολύτιμο για τον Παναθηναϊκό

Ο Ναν για άλλο ένα παιχνίδι απέδειξε το πόσο σημαντικός είναι για τον Παναθηναϊκό και πως δεν πρόκειται για άλλον έναν Αμερικανό που δεν έβρισκε ομάδα στο ΝΒΑ και ήρθε στην Ευρώπη αλλά για έναν σταρ.

Αυτός ο τύπος ήρθε από το ΝΒΑ και κουβαλάει μαζί του το «heat culture». Δεν έχει σημασία τι έχει κάνει στο παιχνίδι. Όταν η ώρα του τέλους φτάνει, ο Αμερικανός ξέρει τι πρέπει να κάνει, δείχνοντας την απαραίτητη πνευματική σκληρότητα και ετοιμότητα. Στο Μονακό ήταν αυτός που έβαλε τις βάσεις για την ανατροπή και έφερε το παιχνίδι στο σημείο να το διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Κι ας ήταν ο Γκριγκόνις αυτός που πήρε το σουτ στο τέλος.

