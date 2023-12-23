Παναθηναϊκός: Ο Δεκέμβριος έχει… χρυσάφι

Αν και θεωρείται δύσκολη μεταγραφική περίοδος, στον Παναθηναϊκό έχουν έρθει παίκτες που δεν τους γνώριζε κανείς και όμως έγραψαν ιστορία με το τριφύλλι και κατέκτησαν τίτλους.

Πρώτος και καλύτερος ο τεράστιος Κριστόφ Βαζέχα, ήρθε άγνωστος τον Δεκέμβρη του 1989 και έγινε ο πρώτος σκόρερ του συλλόγου, κατέκτησε τίτλους και αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος. Δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Χουάν Χοσέ Μπορέλι ο Αργεντινός μέσος έρχεται τον Δεκέμβρη του 1991 στον Παναθηναϊκό από την Ρίβερ Πλέιτ.

