Παναθηναϊκός: Η τακτική ανάλυση της Μακάμπι μέσα από το «μικροσκόπιο»

Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που στηρίζει όλο το παιχνίδι της στους περιφερειακούς της παίκτες. Ο Λορένζο Μπράουν, ο Ουέιντ Μπάλντγουιν είναι τα «αστέρια» της ομάδας και αυτοί που θα βάλουν «δύσκολα» στην άμυνα των πράσινων.

Η ομάδα του Κάτας στηρίζεται κυρίως στο ταλέντο της επιθετικά, χωρίς να έχει ιδιαίτερα συστήματα και πολύπλοκες τακτικές. Στην επίθεση, η ομάδα χρησιμοποιεί κυρίως το «πικ εν ρολ», προσπαθώντας να κερδίσει πλεονέκτημα και να ανοίξει χώρους στην άμυνα του αντιπάλου για τα γκάρντ της. Ο Μπράουν και ο Μπάλντγουιν είναι οι κύριοι εκφραστές των επιθέσεων, με τον πρώτο να είναι εξίσου καλός δημιουργικά, ενώ ο δεύτερος προτιμάει να σκοράρει, με το mid-range σουτ να είναι το σήμα κατατεθέν του.

