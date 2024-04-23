Παναθηναϊκός: Ξεκαθαρίζει για Μπερνάρ εν όψει ΑΕΚ

Πάνω στον Μπερνάρ έχουν πέσει όλοι στον Παναθηναϊκό εν όψει της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ (20:30) στην OPAP Arena για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Βραζιλιάνος μέσος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο από το ματς με τη Λαμία και χθες έκανε θεραπεία. Η μαγνητική που έβγαλε ήταν καθαρή, δηλαδή δεν έδειξε κάποια θλάση, ωστόσο όσο ο παίκτης πονά, είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί.

Ο Φατίχ Τερίμ θα περιμένει να δει και σήμερα την κατάσταση του Μπερνάρ και πιθανώς να τον συμπεριλάβει στην αποστολή αποφασίζοντας την τελευταία στιγμή αν θα τον πάρει μαζί του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βραζιλιάνος είναι πολύτιμος για τους «πράσινους», αλλά αν δεν είναι 100% έτοιμος και υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος υποτροπής, τότε στο «τριφύλλι» δεν θα ρισκάρουν τη συμμετοχή του. Άλλωστε το πρωτάθλημα, σε κάθε περίπτωση, δεν τελειώνει την Τετάρτη, αφού θα απομένουν άλλα τρία παιχνίδια στα playoffs, αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου, όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει ανάγκη την παρουσία του.

Ο Τούρκος προπονητής έχει σίγουρα στο μυαλό του ένα εναλλακτικό πλάνο δράσης για την περίπτωση που ο Μπερνάρ απουσιάσει. Στην ενδεκάδα λογικά δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές, αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν θα επιστρέψει στην αποστολή ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Διαθέσιμος θα είναι ξανά και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, που μπορεί να δώσει λύσεις μεσοεπιθετικά, ειδικά αν απουσιάσει τελικά ο Μπερνάρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.