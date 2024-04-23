Η 7η αγωνιστική των playoffs αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δίνουν την απόλυτη μάχη για την κορυφή στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Τετάρτη (24/04) η «Ένωση» φιλοξενεί τους «πράσινους» σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει τον πρωτάθλημα και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το μεγάλο ντέρμπι. Στους 94,6 μπαίνουμε στο κλίμα της αναμέτρησης με όλα τα τελευταία νέα και στις 20:30 συνδεόμαστε με την «Opap Arena» και ακούμε ζωντανά το μπρα-ντε-φερ τίτλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Προηγείται χρονικά στις 19:30 το σημαντικό παιχνίδι του «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό που δεν έχει περιθώρια για απώλειες στο κυνήγι της κορυφής, ενώ η δράση αρχίζει στις 17:00, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει την επιστροφή στις νίκες στην έδρα της Λαμίας.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της 7ης αγωνιστικής των playoffs, ρεπορτάζ και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, Άρης-Ολυμπιακός, Λαμία-ΠΑΟΚ.

Την Τετάρτη όλα παίζονται ΕΔΩ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Πηγή: skai.gr

