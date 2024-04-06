Παναθηναϊκός: Η πιθανή ενδεκάδα του Τερίμ για το ματς με Άρη

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει το σύνολο του Άκη Μάντζιου στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής των playoffs.

Το Τριφύλλι θέλει να εξαργυρώσει την ανατροπή κόντρα στην ΑΕΚ και να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών από το προεχές ντέρμπι «δικεφάλων».

Συνεπώς, μόνος στόχος είναι η νίκη στη συμπρωτεύουσα για να πλησιάσει την κορυφή ακόμα περισσότερο.

