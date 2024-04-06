Τα… φώτα του Κέβιν Πόρτερ «έσβησε» το Λαύριο!



Η ομάδα του Κώστα Μέξα ήταν ανώτερη από τον ΠΑΟΚ και άντεξε στην αντεπίθεσή του στο τέλος, επικρατώντας 89-85, για την πρώτη της νίκη στα Play Out της Stoiximan Basket League.

Κορυφαίος για το Λαύριο ήταν ομε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ και με τοννα προσθέτει 16π.Από τον «δικέφαλο του βορρά», ο οποίος έχασεστο τελευταίο λεπτό, ήταν ομε 18 πόντους. Στο ντεμπούτο του στην Ευρώπη ο πρώην ΝΒΑer,, είχε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 λάθη, σε 25:43’’.Έτσι, η ομάδα από την Ανατολική Αττική ανέβηκε στοκαι πλέον έχει το ίδιο ρεκόρ με τους Θεσσαλονικείς.Στο καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ (2-7) απάντησε το Λαύριο και πήρε το προβάδισμα (10-7), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς ανέβηκε με τους γηπεδούχους να διατηρούν ένα μίνι προβάδισμα (17-15), μέχρι το 7’. Με πρωταγωνιστή τον ΜακΝίς οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 6-0 για το +4 (17-21), με τον Θόρντον να ισοφαρίζει (22-22) και τον Τσαϊρέλη να διαμορφώνει το 22-24 της πρώτης περιόδου.Με τον Μίχαλακ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε στο +5 (24-29) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου και διατηρούσε το προβάδισμά του (34-35), μέχρι το 16’. Εκεί, το Λαύριο έβγαλε αντίδραση μέσα από την άμυνά του και με μπροστάρη τον Μουράτο έκανε την ανατροπή και έφτασε στο +8 (47-39), με το τρίποντο του Τσιακμά να κάνει το 47-42 του πρώτου ημιχρόνου.Με απανωτά τρίποντα μπήκε στο δεύτερο μέρος το Λαύριο, ξεφεύγοντας στο +11 (53-42), με τον ΠΑΟΚ να απαντά και να ρίχνει τη διαφορά στο μισό (55-50), στο 23’. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν αμέσως και πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς, πηγαίνοντας στο +12 (68-56), στο 26’. Στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξε κάτι, με τους γηπεδούχους να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +10 (72-62).Με την ίδια… φόρα ξεκίνησε το Λαύριο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας τη διαφορά στο +15 (81-66), στο 33’. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή τον Πόρτερ έκανε σερί 10-0 και μείωσε (81-76), στο 35’. Με τρίποντο του Μουράτου οι γηπεδούχοι πήραν τα… πάνω τους για το νέο +10 (86-76), με τους Θεσσαλονικείς να απαντούν με Πόρτερ και Μαργαρίτη και να μειώνουν (87-83), στο 38’. Στις επόμενες επιθέσεις αμφότεροι ήταν άστοχοι, με τον Καστανέδα να κάνει 0/2 από τη γραμμή στα 11,2’’ πριν τη λήξη και τον Άλστον με φόλοου να μειώνει σε 87-85, στα 3,2’’. Στη συνέχεια, ο Τσιακμάς έκανε αντιαθλητικό στον Καστανέδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 89-85.22-24, 47-42, 72-62, 89-85

