Basket League: «Έπνιξε» την… αύρα του Κέβιν Πόρτερ το Λαύριο και υπέταξε τον ΠΑΟΚ

Στη μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ άντεξε το Λαύριο, το οποίο δεν… πτοήθηκε από τη λάμψη του ΝΒΑer Κέβιν Πόρτερ, για την πρώτη του νίκη (89-85), στα Play Out της Stoiximan Basket League

Porter

Τα… φώτα του Κέβιν Πόρτερ «έσβησε» το Λαύριο!

Η ομάδα του Κώστα Μέξα ήταν ανώτερη από τον ΠΑΟΚ και άντεξε στην αντεπίθεσή του στο τέλος, επικρατώντας 89-85, για την πρώτη της νίκη στα Play Out της Stoiximan Basket League.



Κορυφαίος για το Λαύριο ήταν ο Βασίλης Μουράτος με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ και με τον Μάρκους Θόρντον να προσθέτει 16π.

Από τον «δικέφαλο του βορρά», ο οποίος έχασε με τραυματισμό τον Φρίντρικσον στο τελευταίο λεπτό, ήταν ο Μίχαλ Μίχαλακ με 18 πόντους. Στο ντεμπούτο του στην Ευρώπη ο πρώην ΝΒΑer, Κέβιν Πόρτερ, είχε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 λάθη, σε 25:43’’.

Έτσι, η ομάδα από την Ανατολική Αττική ανέβηκε στο 9-15 και πλέον έχει το ίδιο ρεκόρ με τους Θεσσαλονικείς.

Το ματς
Στο καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ (2-7) απάντησε το Λαύριο και πήρε το προβάδισμα (10-7), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς ανέβηκε με τους γηπεδούχους να διατηρούν ένα μίνι προβάδισμα (17-15), μέχρι το 7’. Με πρωταγωνιστή τον ΜακΝίς οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 6-0 για το +4 (17-21), με τον Θόρντον να ισοφαρίζει (22-22) και τον Τσαϊρέλη να διαμορφώνει το 22-24 της πρώτης περιόδου.

Με τον Μίχαλακ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε στο +5 (24-29) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου και διατηρούσε το προβάδισμά του (34-35), μέχρι το 16’. Εκεί, το Λαύριο έβγαλε αντίδραση μέσα από την άμυνά του και με μπροστάρη τον Μουράτο έκανε την ανατροπή και έφτασε στο +8 (47-39), με το τρίποντο του Τσιακμά να κάνει το 47-42 του πρώτου ημιχρόνου.

Με απανωτά τρίποντα μπήκε στο δεύτερο μέρος το Λαύριο, ξεφεύγοντας στο +11 (53-42), με τον ΠΑΟΚ να απαντά και να ρίχνει τη διαφορά στο μισό (55-50), στο 23’. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν αμέσως και πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς, πηγαίνοντας στο +12 (68-56), στο 26’. Στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξε κάτι, με τους γηπεδούχους να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +10 (72-62).

Με την ίδια… φόρα ξεκίνησε το Λαύριο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας τη διαφορά στο +15 (81-66), στο 33’. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή τον Πόρτερ έκανε σερί 10-0 και μείωσε (81-76), στο 35’. Με τρίποντο του Μουράτου οι γηπεδούχοι πήραν τα… πάνω τους για το νέο +10 (86-76), με τους Θεσσαλονικείς να απαντούν με Πόρτερ και Μαργαρίτη και να μειώνουν (87-83), στο 38’. Στις επόμενες επιθέσεις αμφότεροι ήταν άστοχοι, με τον Καστανέδα να κάνει 0/2 από τη γραμμή στα 11,2’’ πριν τη λήξη και τον Άλστον με φόλοου να μειώνει σε 87-85, στα 3,2’’. Στη συνέχεια, ο Τσιακμάς έκανε αντιαθλητικό στον Καστανέδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 89-85.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 72-62, 89-85
