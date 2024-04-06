Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά όχι και Ολυμπιακό, προβλέπει ο Έκπε Ούντο για το Final 4 της Euroleague - Βίντεο

Ο σημερινός assistant coach των Ατλάντα Χοκς και Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ το 2017, Έκπε Ούντο, έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final 4 της Euroleague

Udoh

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προβλέψεις για το Final 4 της φετινής Euroleague!

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν, με την τελευταία αγωνιστική της regular season να αναμένεται συναρπαστική, καθώς από αυτή θα προκύψουν και οι τελευταίες θέσεις για τα playoffs.

Στα social media της διοργάνωσης, έχουν δημοσιευθεί αρκετά βίντεο με τις προβλέψεις, άλλοτε παικτών που αγωνίστηκαν σε αυτή και έχουν κατακτήσει το τρόπαιο με τον Έκπε Ούντο να παίρνει σειρά!

Ο Νιγηριανός με αμερικανικό διαβατήριο, που από το 2023 εκτελεί χρέη assistant coach στους Ατλάντα Χοκς και κατέκτησε την κούπα το 2017 με τη Φενέρ ως MVP του Final 4, έκανε τη δική του πρόβλεψη η οποία είχε χρώμα... ελληνικό!

Και αυτό γιατί ο Ούντο, εκτιμά ότι πέραν της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Μονακό, «παρών» στο Βερολίνο θα είναι και ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Θυμίζουμε ότι στον τελικό του 2017 η Φενέρ είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 80-64 με τον Ούντο να πετυχαίνει 10 πόντους.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euroleague Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark