Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προβλέψεις για το Final 4 της φετινής Euroleague!



Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν, με την τελευταία αγωνιστική της regular season να αναμένεται συναρπαστική, καθώς από αυτή θα προκύψουν και οι τελευταίες θέσεις για τα playoffs.



Στα social media της διοργάνωσης, έχουν δημοσιευθεί αρκετά βίντεο με τις προβλέψεις, άλλοτε παικτών που αγωνίστηκαν σε αυτή και έχουν κατακτήσει το τρόπαιο με τον Έκπε Ούντο να παίρνει σειρά!



Ο Νιγηριανός με αμερικανικό διαβατήριο, που από το 2023 εκτελεί χρέη assistant coach στους Ατλάντα Χοκς και κατέκτησε την κούπα το 2017 με τη Φενέρ ως MVP του Final 4, έκανε τη δική του πρόβλεψη η οποία είχε χρώμα... ελληνικό!



Και αυτό γιατί ο Ούντο, εκτιμά ότι πέραν της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Μονακό, «παρών» στο Βερολίνο θα είναι και ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Θυμίζουμε ότι στον τελικό του 2017 η Φενέρ είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 80-64 με τον Ούντο να πετυχαίνει 10 πόντους.

We see you @EkpeUdoh 👀



Agree with the former Final Four MVP and champs’ #F4GLORY predictions? pic.twitter.com/cRIvBKFQEo April 6, 2024

