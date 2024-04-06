Άλωσε το «Σέλχστ Παρκ» και στρέφεται στο... Champions League η Μάντσεστερ Σίτι! Με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να οργιάζει και να σκοράρει δις, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε με το εμφατικό 4-2 της Κρίσταλ Πάλας και μάλιστα με ανατροπή αφού βρέθηκε μόλις στο 3ο λεπτό πίσω στο σκορ.



Πλέον, η Σίτι που έπιασε προσωρινά τη Λίβερπουλ στην κορυφή και συνεχίζει να δίνει τη μάχη της για τον τίτλο με τους reds αλλά και την Άρσεναλ. Και στρέφεται στο πρώτο μεγάλο ματς με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τα προημιτελικά του Champions League .



Στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα οι «πολίτες» κυκλοφορούσαν την μπάλα και προσπαθούσαν να βρουν χώρους να μπουν στα αντίπαλα καρέ. Ωστόσο, ο Ματετά έκλεψε την μπάλα στο 3’ και με ωραίο χαμηλό σουτ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πίεζε για την ισοφάριση την οποία βρήκε στο 13ο λεπτό, με τον Ντε Μπρόινε να γράφει το 1-1.

Η Σίτι συνέχιζε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, όμως η Κρίσταλ Πάλας γινόταν άκρως επικίνδυνη όταν έβγαινε στις αντεπιθέσεις. Μάλιστα, στο 38’ είχε και μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει εκ νέου προβάδισμα, όταν ο Αγιού έκανε ένα δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα τράνταξε το δοκάρι της εστίας της Σίτι. Τα λεπτά περνούσαν, τίποτα δεν άλλαξε και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (1-1).



Αποφασιστικά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η Σίτι, με τον 19χρονο Λιούις στο 47ο λεπτό να γράφει το 2-1 με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός ήταν φρενήρης με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν το παιχνίδι και τους γηπεδούχους να παίζουν στις αντεπιθέσεις.



Η Σίτι δεν… σταματούσε να πιέζει και να απειλεί, με τον συνήθη ύποπτο Έρλινγκ Χάαλαντ στο 67’ να γράφει το 3-1. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε πάρει φόρα και τρία λεπτά αργότερα ο Ντε Μπρόινε ξαναχτύπησε για το 4-1! Από εκεί και πέρα οι δυο προπονητές έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές, με τους «πολίτες» να συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα.



Το μόνο που άλλαξε ως το φινάλε ήταν το σκορ, αφού η Πάλας μείωσε σε 4-2 με τον Εντουάρ στο 86' για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα, με τη Μάντσεστερ Σίτι να παίρνει άλλο ένα τρίποντο και να συνεχίζει την καταδίωξη σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ, διεκδικώντας στα ίσα το πρωτάθλημα.



Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:



Σάββατο (6/4)



Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 2-4

(3’ Ματετά, 86’ Εντουάρ - 13’, 70’ Ντε Μπρόινε, 47’ Λιούις, 67’ Χάαλαντ)



Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (17:00)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ (17:00)

Έβερτον-Μπέρνλι (17:00)

Λούτον-Μπόρνμουθ (17:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (17:00)

Μπράιτον-Άρσεναλ (19:30)



Κυριακή (7/4)



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (20:00)



Το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:



Σάββατο (13/4)



Νιούκαστλ-Τότεναμ (14:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Λούτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Μπρέντφορντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς (17:00)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:30)



Κυριακή (14/4)



Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα (18:30)



Δευτέρα (15/4)



Τσέλσι-Έβερτον (22:00)

