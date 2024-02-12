Πέρασε με άνεση από τα Άνω Λιόσια ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 89-69 την ΑΕΚ Betsson και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan Basket League, δείχνοντας πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της νέας αναμέτρησης με την Ένωση για το Final-8 του Κυπέλλου (15/02).

Με αυτόν τον τρόπο, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 17-1 και παραμένουν στην πρώτη θέση, ενώ από την άλλη οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 7-11 και ισοβαθμούν με τον Κολοσσό Ρόδου στην 7η θέση, με τη θέση στην πρώτη εξάδα ενόψει του τρίτου γύρου να μοιάζει όλο και πιο δύσκολη!



Αγωνιστικά, το ματς δεν επιδέχεται κριτικής, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν απόλυτα από την πρώτη μέχρι και την τελευταία περίοδο. Παρόλα αυτά, η αναμέτρηση ήταν επεισοδιακή. Αρχικά, ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας, δημιουργώντας ανησυχία στις τάξεις των «πρασίνων», αν και τελικά επέστρεψε στο ματς δίχως να έχει κάτι σοβαρό.



Επιπλέον, στα 6:33 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, υπήρξε μια δεκάλεπτη διακοπή στο ματς, με πρωτοβουλία της Βάσως Τσαρούχα λόγω υβριστικών συνθημάτων εναντίον της! Τέλος, λίγο πριν το φινάλε, ένας φίλος των γηπεδούχων έπεσε από το πάνω διάζωμα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ανησυχία όσον αφορά την υγεία του.



Από στατιστικής πλευράς, κορυφαίος των νικητών με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο Κέντρικ Ναν, ενώ από 10 πόντους πέτυχαν οι Τζέριαν Γκραντ και Ντίνος Μήτογλου, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει αρκετές ανάσες. Από τους γηπεδούχους, προσπάθησε με 15 πόντους και 5 ασίστ ο Τζόρνταν ΜακΡέι.



Το ματς



Η ΑΕΚ Βetsson άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα 3-0 χάρη σε σουτ του ΜακΡέι από τη γωνία, ενώ ο ίδιος ευστόχησε από κοντά και για το 5-1. Ο Γκραντ έβαλε το πρώτο εντός πεδιάς των φιλοξενούμενων, ενώ ο Μήτογλου ευστόχησε σε μακρινό σουτ για το 7-5. Ο εξαιρετικός στα πρώτα λεπτά ΜακΡέι έβαλε ακόμη ένα καλάθι, ενώ ο Γκριγκόνις κάρφωσε στην άλλη πλευρά και ο Γκραντ ισοφάρισε σε 9-9. Ο Μήτογλου έκοψε τον Μόργκαν και ο Λεσόρ έβαλε στην άλλη πλευρά τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR μπροστά για πρώτη φορά με γκολ φάουλ (9-12). Ο Ραντλ μείωσε για την Ένωση, όμως ο Ναν του απάντησε μετά τη νέα καλή άμυνα του Λεσόρ. Ο Γάλλος αντάλλαξε καρφώματα με τον Κουζέλογλου, πριν ο Γκραντ βάλει το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού AKTOR για το 13-19. Ο Μήτογλου πήρε τη σκυτάλη και ευστόχησε με τη σειρά του από μακριά, ενώ ο Γκριγκόνις έκανε το ίδιο για το 13-25. Ναν και Καράμπελας αντάλλαξαν μακρινά σουτ για το 16-28 του πρώτου δεκαλέπτου.



Στη δεύτερη περίοδο, ο Χόλινς έκλεψε και πέτυχε καλάθι στον αιφνιδιασμό, ενώ ο Βιλντόσα απάντησε στην άλλη πλευρά για το 18-30. Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 22-30 χάρη σε καλάθια από Μόργκαν και Κουζέλογλου, με τους «πράσινους» να είναι αποσυντονισμένοι σε αυτό το διάστημα. Ο Καλαϊτζάκης πέτυχε 7 συνεχόμενους πόντους και επανέφερε τη μεγάλη διαφορά για τους φιλοξενούμενους, γράφοντας το 22-37. Ο Νάιτ πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή, ενώ ο Χουάντσο έβαλε δύο βολές για το 24-39. Ο ΜακΡέι μείωσε και πάλι σε 26-39, όμως ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά και έβαλε αργότερα μια βολή για το 28-43. Ο ΜακΡέι και ο Μωραϊτης αντάλλαξαν σουτ από τη γραμμή για το 30-45, ενώ η Ένωση επιχείρησε να βγάλει αντίδραση, μειώνοντας σε 34-46 με Μόργκαν και Ραντλ. Ο Ναν σκόραρε λέι απ στη λήξη του ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 35-48.

Η ΑΕΚ Betsson μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και με δύο σερί τρίποντα του Νάιτ μείωσε σε 43-52, πριν ο Ραντλ βάλει και άλλο ένα για το 46-54. Ο Μόργκαν έφερε ακόμη πιο κοντά την Ένωση (48-54), όμως ο Γκριγκόνις απάντησε με τρίποντο και ο Ναν έβαλε μία βολή για το 48-58. Μετά την προσωρινή διακοπή, ο Ναν υπέγραψε το 48-60 με σουτ από μέση απόσταση, ενώ έβαλε και δύο βολές για το 50-62. Ο Γκραντ με τρίποντο από τη γωνία επανέφερε τους φιλοξενούμενους στο +15 (50-65). Η ΑΕΚ Betsson έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 53-65 με φοβερό κάρφωμα μπροστά στον Ναν, ενώ με συνεχόμενες βολές ο Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε και ξέφυγε ξανά με 15 (53-68), πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ο Ναν έφερε το ματς στο 53-70, ενώ ο Καράμπελας με τρίποντο μείωσε σε 56-70. Ο Χουάντσο απάντησε με ωραία επίθεση στο καλάθι, ενώ ο Βιλντόσα με φλόουτερ έφερε το ματς για πρώτη φορά στο +18 (56-74). Ο Νετζήπογλου μείωσε από τη γωνία, όμως ο Ναν του απάντησε και έγραψε το 59-77. Ο Αγραβάνης πέτυχε γκολ φάουλ και μείωσε για τους γηπεδούχους σε 64-79, όμως συνεχόμενα τρίποντα από Βιλντόσα και Χουάντσο εκτόξευσαν τη διαφορά στους 22 πόντους (63-85). Από εκεί και πέρα, ο χρόνος δεν έφτανε για τους γηπεδούχους και ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 16-28, 35-48, 53-68, 69-89

