Επιβατικό αεροσκάφος προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ροζ φλαμίνγκο χθες το βράδυ καθώς προσέγγιζε το Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας,

Τουλάχιστον 36 από τα μεγάλα μεταναστευτικά πτηνά σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindustan Times, αλλά ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, όπως εκτιμούν ακτιβιστές για την προστασία της φύσης.

A flock of at least three dozen Flamingos flying above the Pant Nagar area in Ghatkopar hit an incoming Emirates flight minutes before it landed at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airpor.#ommcomnews

https://t.co/kORbyEGhdw — Ommcom News (@OmmcomNews) May 21, 2024

Σύμφωνα με τον Παουάν Σάρμα, από την ένωση για την προστασία της άγριας ζωής Resqink (RAWW), που εδρεύει στο Μουμπάι, η οργάνωσή του έλαβε πολλές κλήσεις χθες βράδυ για νεκρά φλαμίνγκο που έπεφταν από τον ουρανό.

«Είναι η πρώτη φορά που τόσο μεγάλος αριθμός φλαμίνγκο χτυπήθηκε έτσι», δήλωσε ο Σάρμα στο Γαλλικό Πρακτορείο, λέγοντας ότι είναι ασυνήθιστο να συμβαίνει αυτό σε ένα και μόνο περιστατικό.

«Η κοινότητα ήταν σπαρμένη με μέλη από νεκρά πτηνά», δήλωσε ο Μπ.Ν.Κουμάρ, από την περιβαλλοντική οργάνωση NatConnect Foundation, στην εφημερίδα Times of India.

«Σπασμένα φτερά, ράμφη και πόδια ήταν διασκορπισμένα σε μεγάλη έκταση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι υγροβιότοποι που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής του Μπουμπάι φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ροζ φλαμίνγκο από τον Δεκέμβριο και για μερικούς μήνες.

Το αεροδρόμιο του Μουμπάι κατέγραψε πάνω από 600 συγκρούσεις αεροσκαφών με πτηνά από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης.

«Τα επιδημητικά και τα αποδημητικά πουλιά απειλούνται από τις πτήσεις που διασχίζουν τέτοιους σημαντικούς οικοτόπους», δήλωσε ο Σάρμα, «είναι άρα σημαντικό να αξιολογήσουμε αυτό το περιστατικό και να εργαστούμε για μέτρα μετριασμού, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.