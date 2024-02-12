Μεγάλο πλήγμα στην ΑΕΚ Betsson λίγες μέρες πριν το Final-8 του Κυπέλλου!



Η Ένωση δεν θα μπορεί να υπολογίζει για το επόμενο διάστημα στον Τζάστιν Τίλμαν, ο τραυματισμός του οποίου ήταν τελικά πιο σοβαρός απ' όσο αναμενόταν. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ψηλός και πρώτος σκόρερ της Ένωσης, υπέστη κάταγμα εκ κοπώσεως τετάρτου μεταταρσίου αριστερού άκρου ποδός και ξεκίνησε τη διαδικασία αποκατάστασης, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το Κύπελλο.

Φυσικά, ο Τίλμαν δεν θα παίξει ούτε στην αποψινή (20:15) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR για το πρωτάθλημα, από την οποία θα απουσιάσουν και οι Δημήτρης Φλιώνης, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Οι δύο τελευταίοι, ωστόσο, πιθανώς θα είναι έτοιμοι για το Κύπελλο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ Betsson BC:



«Η ατυχία χτύπησε για άλλη μία φορά εφέτος αθλητή μας και τη «Βασίλισσα», λίγο πριν από τις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό AKTOR σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.



Ο τραυματισμός του Τζάστιν Τίλμαν απεδείχθη σοβαρός, καθώς διεγνώσθη, ότι υπέστη κάταγμα εκ κοπώσεως τετάρτου μεταταρσίου αριστερού άκρου ποδός.



Ο πρώτος σκόρερ της «Βασίλισσας» (στο Πρωτάθλημα) ξεκίνησε τη διαδικασία αποκατάστασης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.