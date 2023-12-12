Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Με... περίπατο στην επόμενη φάση η Αλ Ιτιχάντ - Αποτελέσματα

Η ανωτερότητα -ποιοτική κι αγωνιστική- της Αλ Ιτιχάντ δεν αμφισβητήθηκαν ούτε... λεπτό απ' την Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, στον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να κυριαρχεί και να επικρατεί με το εμφατικό 3-0 στο "King Abdullah Sports City", παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση, της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την αιγυπτιακή Αλ Αχλί.

Η ομάδα των Μπενζεμά, Καντέ και Φαμπίνιο «καθάρισε» τη νίκη απ' το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 3-0 χάρις στα γκολ των Ρομαρίνιο (29'), Καντέ (34', μακρινό σουτ) και Μπενζεμά (40', πλασέ μέσα απ' την περιοχή) και στο δεύτερο 45λεπτο έκανε... συντήρηση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, έχουν ως εξής:

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Αλ Ιτιχάντ (Σαουδική Αραβία)-Οκλαντ (Νέα Ζηλανδία) 3-0

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Ουράβα Ρεντ Ντάϊαμοντς (Ιαπωνια)-Λεόν (Μεξικό)

Αλ Αχλί (Αίγυπτος)-Αλ Ιτιχάντ

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου

Ημιτελικός 1

Φλολυμινένσε (Βραζιλία)-Αλ Αχλί ή Αλ Ιτιχάντ ή Οκλαντ

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου

Ημιτελικός 2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ουράβα Ρεντ Ντάϊαμοντς ή Λεόν

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

Αγώνας για την 3η θέση

Τελικός

Πηγή: skai.gr

