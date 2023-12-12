Stoiximan Super League: Το πρόγραμμα από τη 14η ως τη 18η αγωνιστική

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος από τη 14η ως τη 18η αγωνιστική ανακοίνωσε η Stoiximan Super League.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως το πρωτάθλημα συνεχίζεται, όπως προβλέπεται, από τη 14η αγωνιστική -εφόσον αρθεί η αποχή των διαιτητών- και το πρόγραμμα πάει μία εβδομάδα πιο κάτω.

Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο, όταν και θα διεξαχθεί το Κηφισιά-ΠΑΣ Γιάννινα (17:30). Την Κυριακή το πρόγραμμα αρχίζει με το Άρης-ΟΦΗ στις 15:00 και ακολουθούν τα Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ (17:30), Λαμία-Βόλος (19:30) και Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (20:30). Τη Δευτέρα θα γίνουν τα Παναιτωλικός-ΑΕΚ (17:00) και Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός (18:00).

Η 15η είναι εμβόλιμη (20-21/12) και η τελευταία αγωνιστική μέσα στο 2023. Η 16η θα είναι επίσης εμβόλιμη (03-04/01/2024) και η πρώτη του νέου έτους, ενώ το διήμερο 07-08/12 και 13-14/12 θα διεξαχθούν η 17η και 18η αγωνιστική, αντίστοιχα.

