ΑΕΚ: Με τεράστια επιτυχία άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Με κάθε επισημότητα και με απόλυτη επιτυχία άνοιξε τις πύλες του, την Τρίτη (12/12), το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ στην OPAP Arena.

Φυσικά, είχαν προηγηθεί τα λαμπρά εγκαίνια, ενώ το περασμένο Σάββατο (9/12) είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη εκπαιδευτική επίσκεψη στο νεόδμητο μουσείο της «Ένωσης».

Η «Κιβωτός της Ρωμιοσύνης», λοιπόν, άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες της για το κοινό και η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν εκατοντάδες οι επισκέπτες που έσπευσαν να δουν τα σπάνια εκθέματα αυτού του τόπου μνήμης.

Μάλιστα, μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από δέκα σχολεία πρόλαβαν να προγραμματίσουν επίσκεψη των μαθητών τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι κρατήσεις συνεχίζονται τόσο διαδικτυακά (μέσω του www.ticketmaster.gr), όσο και τηλεφωνικά στο 211 19 81 535.

Και ενώ φυσικά ετοιμάζεται να παραδοθεί και το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα λειτουργείας του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.