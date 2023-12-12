Ομάδα στην Ουαλία δεν πλήρωσε τους παίκτες της και δέχθηκε αφαίρεση 141 βαθμών!

Έκανε... απατεωνιές και τις πλήρωσε η Πόντιπριντ Γιουνάιτεντ!

Η ουαλική ομάδα, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας, φέρεται να παραβίασε τα συμβόλαια πολλαπλών παικτών αφήνοντάς τους απλήρωτους, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη βαριά «καμπάνα» αφαίρεσης 141 βαθμών!

Βέβαια, μόνο οι 6 από τους βαθμούς θα αφαιρεθούν από τη λίγκα για τη φετινή σεζόν. Οι υπόλοιποι 135 θα «κρατηθούν» για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, έτσι ώστε η Πόντιπριντ να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την αθωώτητά της. Αν δεν γίνει αυτό, προφανώς τη νέα σεζόν θα είναι... καταδικασμένη σε υποβιβασμό.

«Έρευνα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας σχετικά με το συμβατικό καθεστώς των παικτών στην Πόντυπριντ Γιουνάιτεντ πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες που έγιναν από παίκτες για υποτιθέμενες παραβιάσεις των επαγγελματικών τους συμβολαίων. Η έρευνα οδήγησε στην έκδοση πειθαρχικών διώξεων στον σύλλογο για εικαζόμενη παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών της FAW», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουαλίας.

