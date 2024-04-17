Την Ολυμπιακή Φλόγα των 33ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» υποδέχθηκε σήμερα, Τετάρτη ο Πειραιάς.

Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε με πομπή 15 αυτοκινήτων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), ερχόμενη από την Πελοπόννησο, με την λαμπαδηδρομία να ξεκινάει από την πλατεία Ωρολογίου, στην Ακτή Μιαούλη.

Οι λαμπαδηδρόμοι από τον Πειραιά, που μετέφεραν τη φλόγα και το ολυμπιακό μήνυμα της ειρήνης σε κεντρικά σημεία της πόλης, ήταν οι εξής:

- Γιάννης Μώραλης -δήμαρχος Πειραιά,

- Ηλίας Υφαντής, παλαίμαχος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής,

- Σταυρούλα Αντωνάκου, Ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης, παγκόσμια πρωταθλήτρια,

- Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Παραολυμπιονίκης κολύμβησης,

- Νίκος Γέμελος, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής κολύμβησης,

- δρ. Αικατερίνη Βαλασσοπούλου-Imbert, ιατρός γυναικολόγος, πρόξενος επί τιμή της Ελλάδας στη Λυών, ιππότης του εθνικού τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας,

- Αθανάσιος Μπούτσης, φοιτητής από τους πρώτους εισαχθέντες σε ΑΕΙ,

- Σωτήρης Κάκιας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά.

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά πραγματοποιήθηκε τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, όπου ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, άναψε τον βωμό. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου, του Εθνικού Ύμνου της Γαλλίας και του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας, με ταυτόχρονη έπαρση των τριών σημαιών.

