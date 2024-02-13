Παναθηναϊκός: Διορθώνει το στοιχείο που τον «πληγώνει» και πάει F4

Ο Παναθηναϊκός είναι στο… σωστό βαγόνι αφού βρίσκεται στην κορυφή της Stoiximan Basket League και παλεύει για μια θέση στην τετράδα της Euroleague. Το Τριφύλλι εντυπωσιάζει με την άμυνα που παίζει και χάρη σε αυτήν έχει πάρει πολλά παιχνίδια. Οι «πράσινοι» μπορούν να τρέξουν ιδανικά στο transition όταν βγάζουν την άμυνα και από εκεί βρίσκουν εύκολους πόντους.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένα τομέας ο οποίος έχει «πληγώσει» αρκετά το Τριφύλλι. Αυτός δεν είναι άλλος από το αμυντικό ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές επιτρέπει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στον αντίπαλο του με αποτέλεσμα να δεχθεί αχρείαστους πόντους. Στα τελευταία παιχνίδια φαίνεται μια βελτίωση αφού στις 4 από τις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις, οι «πράσινοι» έχουν επικρατήσει στον τομέα των ριμπάουντ.

