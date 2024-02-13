Το ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών μπαίνει στην τελική του ευθεία! Το ελληνικό μπάσκετ είναι έτοιμο για μια μεγάλη γιορτή που θα ολοκληρωθεί με την στέψη του Κυπελλούχου Ελλάδας 2024! Ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα δικαιώματα της τηλεοπτικής μετάδοσης των δυο ημιτελικών αλλά και του μεγάλου τελικού.

Δείτε το trailer:

Το ραντεβού έχει δοθεί για άλλη μια χρονιά στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια Ηρακλείου Κρήτης και όλα είναι έτοιμα για ένα μεγάλο μπασκετικό ραντεβού.

Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Περιστέρι bwin, Προμηθέας Πάτρας, Άρης Midea, ΠΑΟΚ mateco, ΑΕΚ Betsson και Πανιώνιος θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του τροπαίου ξεκινώντας από τους προημιτελικούς της διοργάνωσης από όπου θα προκύψουν τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν στον α’ ημιτελικό το Σάββατο 17/2 στις 18:00, και στον β’ ημιτελικό την ίδια μέρα στις 21:00 και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΣΚΑΪ. Στόχος, η θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18/2 στις 19:00 και θα μεταδοθεί επίσης, από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.