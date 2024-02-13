Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το στατιστικό του Γερεμέγεφ που τους αφήνει με το στόμα ανοιχτό

Οι καταπληκτικές επιδόσεις και η απίθανη... αύρα του Σουηδού φορ με τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και τα μόλις δυο ματς ως «βασικός» στο εφετινό πρωτάθλημα

Παναθηναϊκός

Ο Γερεμέγεφ λοιπόν, που αποκτήθηκε πέρυσι με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου έχοντας το παράσημο του πρώτου σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος, είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού εφέτος σε non – penalty γκολ! Απίστευτο; Κι όμως… σουηδικό. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Δεν είναι «Μπεργκ». Αλλά δεν αποκτήθηκε για να είναι… Μπεργκ και τη δουλειά του την κάνει μια χαρά…

Εναντίον του ΠΑΟΚ είχε μπει στο 82’ και στο 96’ ισοφάρισε 2-2. Με τον Ατρόμητο μπήκε στο 69’ και σκόραρε στο 92’ (5-0). Στο Βόλο μπήκε στο 62’, όταν το ματς ήταν ακόμα στο 0-0 και σκόραρε στο 64’, μόλις δύο λεπτά αργότερα (τελικό 0-3)! Προχθές, στις Σέρρες, μπήκε ως αλλαγή στο 89’ και χρίστηκε σκόρερ στο 91’.

