Παναθηναϊκός: Το στατιστικό του Γερεμέγεφ που τους αφήνει με το στόμα ανοιχτό

Ο Γερεμέγεφ λοιπόν, που αποκτήθηκε πέρυσι με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου έχοντας το παράσημο του πρώτου σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος, είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού εφέτος σε non – penalty γκολ! Απίστευτο; Κι όμως… σουηδικό. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Δεν είναι «Μπεργκ». Αλλά δεν αποκτήθηκε για να είναι… Μπεργκ και τη δουλειά του την κάνει μια χαρά…

Εναντίον του ΠΑΟΚ είχε μπει στο 82’ και στο 96’ ισοφάρισε 2-2. Με τον Ατρόμητο μπήκε στο 69’ και σκόραρε στο 92’ (5-0). Στο Βόλο μπήκε στο 62’, όταν το ματς ήταν ακόμα στο 0-0 και σκόραρε στο 64’, μόλις δύο λεπτά αργότερα (τελικό 0-3)! Προχθές, στις Σέρρες, μπήκε ως αλλαγή στο 89’ και χρίστηκε σκόρερ στο 91’.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.