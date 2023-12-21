Οι εθελοντές της bwin, o Ολυμπιακός και το «Μαζί για το Παιδί» έγιναν… Άγιοι Βασίληδες στα Παιδικά Χωριά SOS!

Η ομάδα εθελοντών της bwin συνεχίζει να χαράζει τον δικό της δρόμο προς την κοινωνική συνεισφορά και στήριξε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και φέτος τα Χριστούγεννα, μέσα από πολλές και διαφορετικές δράσεις.

Με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης, η bwin έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων ενόψει Χριστουγέννων «ένωσε» τις δυνάμεις του με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, του οποίου αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό και η επίσκεψη στα Παιδικά Χωριά SOS θα μείνει αξέχαστη.

H bwin στηρίζει το «Μαζί για το Παιδί» και φέτος από κοινού επισκέφθηκαν ένα από το συνεργαζόμενα σωματεία του, τα Παιδικά Χωριά SOS. Πέντε παίκτες των Πειραιωτών, Κάναν, Πίτερς, Γκος, Φαλ και Λούντζης «έγιναν» Άγιοι Βασίληδες και ξάφνιασαν ευχάριστα τα 60 παιδιά του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Παιδικών Χωριών SOS Πειραιά. Η παρουσία τους σκόρπισε ενθουσιασμό, αφού είδαν από κοντά τους αθλητές που θαυμάζουν και αποθεώνουν. Ο… σάκος ήταν γεμάτος από τα δώρα που είχαν ζητήσει και σίγουρα αυτή η αγιοβασιλιάτικη επίσκεψη θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες τους.

Η ομάδα εθελοντών της bwin μαζί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους εκπροσώπους του «Μαζί για το Παιδί» έστειλαν το δικό τους μήνυμα αγάπης και οι αγκαλιές που εισέπραξαν από τα παιδιά ήταν η καλύτερη «ανταμοιβή». Τα χαμόγελα περίσσευαν, η χαρά των μικρών ήταν διάχυτη, αφού είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους αθλητές, να πάρουν αυτόγραφα και να μιλήσουν από κοντά για τα κατορθώματά τους. Η εμπειρία ήταν υπέροχη τόσο για την αεικίνητη ομάδα της bwin όσο και για τους «ερυθρόλευκους» που είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τις δύσκολες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η bwin αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα τελευταία έξι χρόνια και oι κοινές τους δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας και την ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών. Σαν μία «δεμένη» ομάδα, σαν μία οικογένεια που πέτυχε τους κοινούς στόχους.

Σε κάθε ευκαιρία, η bwin αποδεικνύει πως ρίχνει βάρος στην ουσία, καθώς στόχος της είναι να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Εξάλλου, το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια, η bwin, με τις πολύπλευρες κοινωνικές της δράσεις και την στρατηγική υπεύθυνου και ασφαλούς παιχνιδιού που ακολουθεί, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για μια καλύτερη κοινωνία.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.