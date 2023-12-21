Ο Παναθηναϊκός έχασε 3-2 σετ στο Μετς από την πανίσχυρη Μόντσα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους «16» του Challenge Cup βόλεϊ ανδρών και πάει στην Ιταλία με στόχο τη νίκη με οποιοδήποτε σκορ για να κάνει την υπέρβαση. Οι «πράσινοι» θέλουν νίκη 3-0 ή 3-1 σετ για να προκριθούν απευθείας στους «8».

Εάν νικήσουν 3-2 σετ, θα ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα κι η πρόκριση θα κριθεί στο «χρυσό» σετ.

