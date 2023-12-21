Παναθηναϊκός: Χαμός με το ντου του Φώτη Ιωαννίδη στις δηλώσεις Γερεμέγιεφ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ένα τεράστιας σημασία διπλό, για ψυχολογικούς λόγους αλλά και βαθμολογικούς κόντρα στον Βόλο στο ”Πανθεσσαλικό”.

Για τους ”πράσινους” για άλλη μια φορά ήταν εξερετικός ο Φώτης Ιωαννίδης, αλλά και είχαν και την ευχάριστη έκπληξη του Γερεμέγεφ ο οποίος πέτυχε 2 γκολ μέσα σε πολύ λίγο χρόνο παιχνιδιού.

Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να φεύγει με ένα πολύ μεγάλο διπλό.

Πηγή: skai.gr

