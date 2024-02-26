Ο γιος των Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ συνόδευσε τον Μέσι σε αγωνιστικό χώρο

Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια οι ομάδες να εισέρχονται στα περισσότερα παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο με τους παίκτες να συνοδεύονται από παιδιά.

Στον αγώνα της Λος Άντζελες Γκάλαξι με την Ίντερ Μαϊάμι τα ξημερώματα, το παιδάκι που συνόδευε τον Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο δεν ήταν κάποιο... τυχαίο.

Ήταν ο Σεντ Γουέστ, γιος της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr — Kim Kardashian (@KimKardashian) February 26, 2024

Το οκτάχρονο αγόρι έχει αγαπημένο σπορ το ποδόσφαιρο και ίνδαλμα τον Αργεντινό σούπερ σταρ. Αλλά πάνω από όλα, είχε τις κατάλληλες... διασυνδέσεις για να πάρει από το χέρι τον «Λέο» πριν τη σέντρα.

«Ο Σέιντ συνοδεύει τον Μέσι στο γήπεδο. Ζει το απόλυτο όνειρο», έγραψε στο Twitter η Κιμ Καρντάσιαν, που παρακολουθούσε από τα επίσημα τον γικο της.

