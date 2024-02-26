Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο γιος της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ συνόδευσε τον Μέσι στον αγωνιστικό χώρο- Δείτε βίντεο

Ήταν ο Σεντ Γουέστ, γιος της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ.

Ο γιος των Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ συνόδευσε τον Μέσι σε αγωνιστικό χώρο

Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια οι ομάδες να εισέρχονται στα περισσότερα παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο με τους παίκτες να συνοδεύονται από παιδιά.
Στον αγώνα της Λος Άντζελες Γκάλαξι με την Ίντερ Μαϊάμι τα ξημερώματα, το παιδάκι που συνόδευε τον Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο δεν ήταν κάποιο... τυχαίο.

Ήταν ο Σεντ Γουέστ, γιος της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ.

Το οκτάχρονο αγόρι έχει αγαπημένο σπορ το ποδόσφαιρο και ίνδαλμα τον Αργεντινό σούπερ σταρ. Αλλά πάνω από όλα, είχε τις κατάλληλες... διασυνδέσεις για να πάρει από το χέρι τον «Λέο» πριν τη σέντρα.

«Ο Σέιντ συνοδεύει τον Μέσι στο γήπεδο. Ζει το απόλυτο όνειρο», έγραψε στο Twitter η Κιμ Καρντάσιαν, που παρακολουθούσε από τα επίσημα τον γικο της.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάνιε Γουέστ Κιμ Καρντάσιαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark