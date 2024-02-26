Φαβορί για την προεδρία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Ζάετς

Φαβορί για ν’ αναλάβει την προεδρία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ θεωρείται ο Βέλιμιρ Ζάετς.

Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού έχει υπηρετήσει τον κροατικό σύλλογο, τόσο ως παίκτης και προπονητής, όσο και ως αθλητικός διευθυντής.

Ενόψει λοιπόν των εκλογών (που θα γίνουν πέντε μέρες πριν το πρώτο ματς του Conference League με τον ΠΑΟΚ) εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος να τις κερδίσει.

Αντίπαλοι του Ζάετς στη διαδικασία θα είναι ο νυν πρόεδρος, Μίρκο Μπάριτσιτς (ο οποίος έθεσε ξανά υποψηφιότητα, παρόλο που βαδίζει στα 87 και είναι 24 χρόνια στον θώκο) και ο Ότο Μπάριτς Jr. (γιος του θρυλικού προπονητή, Ότο Μπάριτς).

