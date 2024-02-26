Πρόστιμο 200.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό για τις γκέλες με Λαμία-Κηφισιά

Ακριβά θα πληρώσουν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τη χθεσινή (25/02) ισοπαλία με 1-1 με την Κηφισιά, καθώς η διοίκηση του «τριφυλλιού» αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ!

Απόφαση που έρχεται σε συνάρτηση και με την προηγούμενη «γκέλα» του Παναθηναϊκού, ξανά εντός έδρας, απέναντι στη Λαμία και το προ εβδομάδας μεταξύ τους 2-2…

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε πριμ ύψους 500.000 ευρώ στους παίκτες των «πράσινων», μετά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στην προκειμένη περίπτωση, η διοίκηση του Παναθηναϊκού αποφάσισε να... λάβει τα μέτρα της προκειμένου να μην υπάρξουν ανάλογα αποτελέσματα στ6α επόμενα ματς και η ομάδα βρεθεί ακόμα πιο χαμηλά στη βαθμολογία.

