Ντουντουνάκη στο “P”: Στόχος οι Ολυμπιακοί αγώνες, ο Παναθηναϊκός με στήριξε όσο λίγοι

Η 28χρονη διεθνής κολυμβήτρια, Άννα Ντουντουνάκη, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. 25αρας πισίνας, στις 10 Δεκεμβρίου.

Στο τουρνουά της Ρουμανίας, η αθλήτρια του Παναθηναϊκού κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ 50αρας πισίνας, μια μέρα νωρίτερα.

Η ίδια δάκρυσε όταν άκουσε τον εθνικό ύμνο, στεκόμενη στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του paopantou.gr “η ώρα του Ερασιτέχνη” και μίλησε αποκλειστικά στον Σωτήρη Σουχλέρη.

