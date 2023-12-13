Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Mozzart Sport», οι διοικούντες την Μπάτσκα Τόπολα «είναι εξαγριωμένοι από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την παρουσία φιλάθλων στην αυριανή "μάχη" με τον Ολυμπιακό, για το Europa League και απαιτούν να επιτραπεί η είσοδος στους 130 φιλάθλους της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν θα αγωνιστούν». Μάλιστα έχουν ενημερώσει και την UEFA για τις... προθέσεις τους.

Οι Σέρβοι, πάντως, ελπίζουν σε ανταπόκριση των ελληνικών αρχών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η Μπάτσκα Τόπολα θα απωλέσει «περίπου 100.000 ευρώ που δαπανήθηκαν για την ενοικίαση τσάρτερ και προπληρωμένου δωματίου ξενοδοχείου».

Υπενθυμίζεται ότι η έκβαση της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Μπάτσκα Τόπολα θα κρίνει και την τρίτη ομάδα που θα συνεχίσει στα play off εισόδου στους «16» του Conference League, με τους «ερυθρόλευκους» να χρειάζονται ακόμη και την ισοπαλία για προκριθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

