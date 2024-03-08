«Ρούξι ψυχάρα, Παναθηναϊκός. Μια ζωή θα είσαι, για πάντα αρχηγός», ήταν το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ.



Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR θέλησε να τιμήσει και να αποτίσει φόρο τιμής στη Ρούξι Ντουμιτρέσκου, η οποία έφυγε προ ημερών από τη ζωή.

Και το έκαναν οι οπαδοί του «τριφυλλιού» τραγουδώντας για όλη την πρώτη περίοδο, ενώ φώναξαν χαρακτηριστικά και το «αιώνια πιστός, Ρούξι θα είσαι για πάντα αρχηγός».

