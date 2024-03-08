Ο Μάριο Χεζόνια, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του με την ομάδα, είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται διαρκώς για τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με δύο νέα ισπανικά δημοσιεύματα, που έρχονται να βάλουν «φωτιά» στην υπόθεση του Κροάτη.

Συγκεκριμένα η «Sport», σε αφιέρωμα για τους παίκτες τηςτων οποίων το συμβόλαιο ολοκληρώνεται, έγραψε: «Αν σκεφτούμε την επόμενη σεζόν, υπάρχουν πολλοί αβέβαιοι. Η αποχώρηση του Χεζόνια για τον Παναθηναϊκό θεωρείται ολοένα και πιο δεδομένη».Από την άλλη πλευρά, η στενών σχέσεων με τους Μαδριλένους, «Marca», τόνισε πως «η αποχώρηση του φόργουορντ της Ρεάλ μοιάζει σχεδόν σίγουρη. Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, όταν και θα έχει τελειώσει το συμβόλαιο του Κροάτη με τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα είναι ελεύθερος να μπει σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο, όπου εκείνος επιθυμεί».Φέτος, οδιανύει την κορυφαία σεζόν του στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 13 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, με ποσοστό 41% στα τρίποντα.

