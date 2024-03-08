Η Αλ Χιλάλ του Ζόρζε Ζέσους έφτασε απόψε (8/3) τις 27 σερί νίκες με την επιτυχία επί της Αλ-Ριάντ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, και ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ με τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που κατείχε με 27 συνεχόμενες επιτυχίες η Δε Νιου Σάιντς από την Ουαλία, σημειώνοντας το συγκεκριμένο ρεκόρ το 2016/2017.

Η Αλ Χιλάλ έφτασε στην εκτός έδρας νίκη με γκολ των Ρούμπεν Νέβες (65΄), Μίκαελ Ρίτσαρντ (73') και Μίτροβιτς (90΄+3' πέναλτι), ενώ η οικοδέσποινα είχε μπει μπροστά στο σκορ με αυτογκόλ του Αλ Μπουλαγί (53΄).

Το ρεκόρ της Αλ Χιλάλ άρχισε να χτίζεται τον Σεπτέμβριο του 2023, στη νίκη με 1-0 επί της Αλ Τζαμπαλαϊν, στο Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας. Τα παιχνίδια του ρεκόρ έχουν καταγραφεί μέσα απ' το πρωτάθλημα και το Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και το Champions League Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

