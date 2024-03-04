Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία μόλις 46 ετών, άφησε σήμερα (04/03) στη Ρουμανία, όπου και διέμενε, η πρώην αθλήτρια των Βριλησσίων του Παναθηναϊκού, αλλά και της Εθνικής Ελλάδας, Ρούξι Ντουμιτρέσκου.



Η πολιτογραφημένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια υπέστη ανακοπή καρδιάς, όπως έκανε γνωστό μέσω σχετικής ανάρτησης στο Facebook η ρουμανική ομοσπονδία βόλεϊ…



Με την συγκεκριμένη είδηση να προκαλεί σοκ και να σκορπάει την θλίψη παράλληλα σε όλο το χώρο του ελληνικού βόλεϊ, αφού μιλάμε για μια από τις πλέον αγαπητές φυσιογνωμίες στον χώρο και όχι μόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

