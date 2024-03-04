Λογαριασμός
Σοκ στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε στα 46 της από ανακοπή καρδιάς η Ρούξι Ντουμιτρέσκου

Θλίψη στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ, καθώς η Ρούξι Ντουμιτρέσκου έφυγε από την ζωή από ανακοπή καρδιάς, στα 46 της, όπως έγινε σήμερα (04/03) γνωστό

Ρούξι Ντουμιτρέσκου!

Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία μόλις 46 ετών, άφησε σήμερα (04/03) στη Ρουμανία, όπου και διέμενε, η πρώην αθλήτρια των Βριλησσίων του Παναθηναϊκού, αλλά και της Εθνικής Ελλάδας, Ρούξι Ντουμιτρέσκου.

Η πολιτογραφημένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια υπέστη ανακοπή καρδιάς, όπως έκανε γνωστό μέσω σχετικής ανάρτησης στο Facebook η ρουμανική ομοσπονδία βόλεϊ…

Με την συγκεκριμένη είδηση να προκαλεί σοκ και να σκορπάει την θλίψη παράλληλα σε όλο το χώρο του ελληνικού βόλεϊ, αφού μιλάμε για μια από τις πλέον αγαπητές φυσιογνωμίες στον χώρο και όχι μόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

