Νικολακόπουλος: «Ο Ροντινέι ήταν τραυματίας και έπαιζε με ενέσεις στα τρία τελευταία παιχνίδια»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Στον Ολυμπιακό, σήμερα οι αναλυτές της ομάδας θα έχουν το νου τους στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Τράμπζονσπορ, θα αρχίσουν πλέον να την παρακολουθούν πιο στενά. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα πάει, αφού κοιτάζει περισσότερο την ομάδα του, τι μπορεί να κάνει εκείνη στο γήπεδο», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.



«Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν την ευκαιρία, άλλοι να ξεκουραστούν, άλλοι να ηρεμήσουν και εκείνοι που ήθελαν να ταξιδέψουν. Υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει σε πάρα πολλά ματς. Ο Ολυμπιακός στις τελευταίες 27 ημέρες έπαιξε 9 ματς, έπαιζε συνεχώς ανά τρεις ημέρες. Τα 4 ήταν ευρωπαϊκά και τα δύο ήταν ντέρμπι, συν τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Ήταν ένα πρόγραμμα εξοντωτικό», πρόσθεσε.



Και συνέχισε, λέγοντας: «Αποκαλύπτεται τώρα για τον Ροντινέι, ότι και στα τρία τελευταία παιχνίδια (τα δύο με Μακάμπι και ενδιάμεσα με Παναθηναϊκό), και στο προχθεσινό, έπαιξε με ενέσεις, γιατί είχε πρόβλημα στο γόνατό του. Ήταν ένα πρόβλημα που ήταν κάθε άλλο από ανώδυνο. Το έκανε και έπαιξε, με ενοχλήσεις, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο προπονητής του ζήτησε να σφίξει τα δόντια και όσο μπορεί να παίξει, κάνοντάς τον αλλαγή την Πέμπτη στην παράταση, και όταν είχε καθαρίσει η πρόκριση.



Ο Πασχαλάκης, όπως αποκαλύφθηκε τις προάλλες, έπαιζε με ενοχλήσεις στον ώμο και στο τελευταίο παιχνίδι μπήκε ο Τζολάκης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, όταν υποχρεώνεσαι να ακολουθήσεις τόσο εξαντλητικά προγράμματα. Είναι μία καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό αυτή η (έκτακτη) αναβολή για την Εθνική Ελλάδας, αφού θα έπαιζε απόψε με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά από 120 λεπτά τέτοιου απαιτητικού αγώνα την Πέμπτη το βράδυ».



