Κοινή απόδραση και μάλιστα οικογενειακή πραγματοποιούν το Σαββατοκύριακο που διανύουμε οι Δημήτρης Μελισσανίδης και Ματίας Αλμέιδα!



Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ και ο τεχνικός των νταμπλούχων Ελλάδος μετέβησαν στις Σπέτσες με το σκάφος του πρώτου, προκειμένου να έχουν λίγες στιγμές χαλάρωσης. Μαζί τους και οι οικογένειές τους, με τον Γιώργο Μελισσανίδη να ακολουθεί με το δικό του σκάφος.



Μάλιστα, ο «Πελάδο» εξάσκησε τις ικανότητές του στο ψάρεμα, ανεβάζοντας σχετικό story του στο instagram με το σχόλιο «Χαρούμενη Κυριακή»!



Εξάλλου, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν διήμερο ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα (18/3), προκειμένου να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για την επανέναρξη των playoffs της Stoiximan Super League.



Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω απόδραση -ακόμα μία, καθώς είχε προηγηθεί και… καλοκαιρινό tour- συνιστά ακόμα μία απόδειξη της τρομερής σχέσης, του δεσίματος και του αλληλοσεβασμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ και του Αργεντινού τεχνικού.



Δείτε το story του Ματίας Αλμέιδα από το σκάφος του Δημήτρη Μελισσανίδη:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.