Έπαιξε όσο χρειαζόταν και πέρασε από το «Παλατάκι» ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 89-73 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία και ανέβηκε στο 20-1 στη Stoiximan Basket League, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρωτιά πριν τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλονικείς, από την πλευρά τους, έπεσαν στο 8-13 και έχασαν οριστικά την εξάδα.

Το ματς

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν σε μεγάλο μέρος του αγώνα «σκούρα» κόντρα στη διαβασμένη ομάδα του Στάθη Νεραντζάκη, η οποία ήταν διαρκώς μέσα στο παιχνίδι στα πρώτα τρία δεκάλεπτα. Στο τέταρτο, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR πάτησε το «γκάζι» και ανέβασε τη διαφορά, φτάνοντας σε ένα ακόμη ροζ φύλλο πριν τη «διαβολοβδομάδα» μεστο Βελιγράδι (20/03) καιστο ΟΑΚΑ (22/03).Κορυφαίος των νικητών με 15 πόντους και 8 ασίστ ήταν ο, ενώ 14 πόντους μέτρησε οκαι 11 μαζί με 5 ασίστ ο, που «ξύπνησε» στην τελευταία περίοδο. Καλό ματς από τονμε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Βοήθησε με 8 πόντους και 6 ριμπάουντ οΑπό πλευράς ΠΑΟΚ, εξαιρετικός με 13 πόντους και 9 ασίστ ο, ενώ 14 πόντους και 4 ριμπάουντ μέτρησε οΟ Τζέριαν Γκραντ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τρίποντο για το 0-3, ενώ ο Σχίζας με δικό του μακρινό σουτ ισοφάρισε σε 3-3. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με σουτάκι τουκαι τρίποντο του Φρίντρικσον για το 8-5, με τον Χουάντσο νωρίτερα να κάνει εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο Καλαϊτζάκης μείωσε με ανάποδο λέι απ, όμως ο Τάουνς ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων με φοβερή ασίστ του Φρίντρικσον για το 11-7. Ο Γκριγκόνις κέρδισε τρεις βολές και τις έβαλε όλες μειώνοντας σε 11-10, ενώ οέβαλε εντυπωσιακό φόλοου και φάουλ για το 11-13. Ομπήκε στο ματς και ευστόχησε αμέσως για τρεις, γράφοντας το πρώτο +5 της αναμέτρησης (11-16), ενώ οέβαλε επίσης γκολ-φάουλ για το 13-19. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση με συνεχόμενους πόντους του Φρίντρικσον (17-19), ενώ ο Λεσόρ σκόραρε επίσης δύο φορές για το 19-24. Οευστόχησε σε τρίποντο και η πρώτη περίοδος έληξε 22-24.Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οσκόραρε τρεις βολές για το προβάδισμα του ΠΑΟΚ με 25-24. Δύο συνεχόμενα λέι απ των Ναν και Γκριγκόνις έβαλαν ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους, όμως ο Γκίλμορ έβαλε τρίποντο για το 28-28. Ο Γουίλιαμς έδωσε νέο προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς με μακρινό σουτ (31-28), ενώ οέβαλε τρεις βολές για τη νέα ισοπαλία (31-31). Ο Παπαπέτρου με λέι απ και ο Μαργαρίτης με δύο βολές διαμόρφωσαν το 35-33. Ο Μαργαρίτης και ο Χουάντσο αντάλλαξαν τρίποντα για το 38-37, ενώ ο ΜακΝίς κάρφωσε για το 40-37. Ομε βολές και ο Γκραντ με σουτ από τα 6,75μ. έδωσαν ξανά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (40-42), ενώ οισοφάρισε σε 42-42 με δύο βολές. Ο Γκραντ με λέι απ και ο Ναν με βολές υπέγραψαν το 42-46 του ημιχρόνου.Ο Τσαϊρέλης με χουκ μείωσε σε 44-46 στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ενώ οευστόχησε σε δύο βολές για το 44-48. Ο Μίχαλακ και οαντάλλαξαν τρίποντα, ενώ οκάρφωσε για το 49-51. Ο Γκριγκόνις μετά από ωραία κυκλοφορία ευστόχησε σε μακρινό σουτ για το 49-54, ενώ έβαλε ακόμη ένα γράφοντας το 51-57. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση με λέι απ των Γκίλμορ και Τάουνς (55-57), ενώ ομε συνεχόμενες βολές έγραψε το 56-61. Οέβαλε σημαντικό τρίποντο για το 58-64, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.Στην αρχή της τελευταίας περιόδου, ο Σλούκας ευστόχησε σε τρίποντο και έγραψε το 58-67, τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τότε στον αγώνα, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι απάντησε στον Μίχαλακ για το 60-69. Ομείωσε προσωρινά, όμως ο Μήτογλου έβαλε μακρινό σουτ και ο Γκραντ βολές για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του αγώνα (62-73). Ο Ναν με φλόουτερ και τρίποντο έφερε τη διαφορά σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο (63-78), βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων. Ομείωσε προσωρινά σε 66-78 με καλάθι και φάουλ, όμως οκάρφωσε στο καλάθι του ΠΑΟΚ και οέβαλε οριστικό τέλος στο ματς με τρίποντο για το 66-84. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος δεν έφτανε για τους γηπεδούχους και οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη.22-24, 42-46, 58-64, 73-89

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.