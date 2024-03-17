Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα δεδομένα για Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους στο ΝΒΑ, αγωνίζεται στις ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ πλέον βρίσκεται στο Ντιτρόιτ και αγωνίζεται για τους Πίστονς.

Ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ το καλοκαίρι μπορεί να μείνει ελεύθερος και στις ΗΠΑ δίνουν και παίρνουν ήδη τα σενάρια για το μέλλον του, με την Ευρώπη να είναι στο τραπέζι παράλληλα με το ΝΒΑ.

Σε αυτό στάθηκε ο Τόλης Κοτζιάς λέγοντας πως θα είναι μια πολύ καλή περίπτωση, αν ο Ναν δεν συνεχίσει και του χρόνου να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

Πηγή: skai.gr

