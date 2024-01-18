Το ματς:

Κλειστό παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά, με τον Λεβαδειακό να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να έχει και τις πρώτες φάσεις με τις εκτελέσεις φάουλ των Βήχου (3') και Μεχία (14').



Ωστόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα, η Νίκη Βόλου ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ (1-0). Συγκεκριμένα, στο 17' ο Γαβριηλίδης σέντραρε από δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Τζιώρα και έφτασε στον Λίταινα, ο οποίος σκόραρε με γυριστό.



Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα. Μάλιστα, στο 20' είδαν τον Νίκα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Τσιριγώτη στον Γκαραβέλη.



Πέρασε ένα εικοσάλεπτο χωρίς τη μεγάλη στιγμή, με τον Γκαραβέλη να διώχνει σε κόρνερ στο 42' μετά τον κεραυνό που έπιασε εκτός περιοχής ο Γιαννιώτας. Ο Λίταινας απάντησε στο επόμενο λεπτό, επίσης με σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Νίκης, εάν και ο Λεβαδειακός ήταν πιο απειλητικός.



Η ομάδα της Βοιωτίας προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Παρόλα αυτά, περισσότερες καλές στιγμές δημιούργησαν οι Βολιώτες. Αφού, λοιπόν, η Νίκη απείλησε στο 48' σε δύο χρόνους, αρχικά με τον Γκροφ να αποκρούει το σουτ του Λίταινα και εν συνεχεία ο Τζιώρας να αστοχεί με προβολή, η ομάδα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου είχε δύο δοκάρια σε τρία λεπτά! Στο 57' με την προβολή του Τζιώρα και στο 60' με το σουτ του Κυριακίδη.



Βέβαια, ενδιάμεσα (60') ο Τσιριγώτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τον Λεβαδειακό, με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Σε μια πολύ οριακή φάση και ενώ, υπενθυμίζεται, ότι δεν υπήρχε VAR.



Στα εναπομείναντα λεπτά ο Λεβαδειακός ενέτεινε την πίεσή του. Είχε φάσεις, όπως την κεφαλιά του Νίκα στο 83' και την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπελμόντ στο 88', χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ισοφαρίσει. Έτσι, η ομάδα του Βόλου πήρε την πρόκριση για τους «8».



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Νίκη Βόλου (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Γκαραβέλης – Κάσσος, Στίκας (81' Βουκελάτος), Ανδρέου, Αναστασίου – Κυριακίδης, Πολίτης (68' Κρητικός), Γαβριηλίδης, Λέο Ριμπέιρο – Τζιώρας (59' Μπαχανάκ), Λίταινας (68' Παναγιωτίδης).



Λεβαδειακός (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Γκροφ – Ντεντάκης, Λιάγκας, Τσελεπίδης (69' Τσάπρας), Βήχος – Νίκας, Μεχία (69' Συμελίδης) – Γιαννιώτας (82' Μπελμόντ), Κουάδρα, Λόπεθ – Τσιριγώτης.



Διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Α' Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος

B' Βοηθός: Μιχαήλ Νιδριώτης

4ος διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας

