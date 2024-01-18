Λογαριασμός
«Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό AKTOR: Ίωση ο Αντετοκούνμπο, αμφίβολος για την Παρτίζαν

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι άρρωστος με ίωση και είναι αμφίβολος για το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτίζαν. Ενοχλήσεις αντιμετωπίζει ο Ματίας Λεσόρ, που προπονήθηκε κανονικά

Κώστας Αντετοκούνμπο 

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να συνεχίσει το καλό του σερί στην Ευρωλίγκα, καθώς υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΟΑΚΑ για την 22η αγωνιστική (19/01, 21:15).

Οι «πράσινοι» έχουν νέο... πονοκέφαλο ενόψει της αναμέτρησης αυτής, αφού ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι άρρωστος με ίωση και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Ο Έλληνας σέντερ, που το τελευταίο διάστημα είναι ανεβασμένος, αποτελεί κομβικό κομμάτι του συνόλου του Εργκίν Αταμάν, ειδικά δεδομένης της απουσίας του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, που έκανε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα.



Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από το γεγονός πως ο Ματίας Λεσόρ αντιμετωπίζει ακόμη ενοχλήσεις από το πρόβλημα στη μέση που είχε αποκομίσει στο Μιλάνο. Ο Γάλλος σέντερ προπονήθηκε κανονικά και πιθανότατα υπολογίζεται για την αναμέτρηση, ωστόσο σίγουρα θα είναι πολύ επιβαρυντικό αν χρειαστεί να «κουβαλήσει» μόνος του τη θέση «5».

Τέλος, όσον αφορά τους υπόλοιπους, δεδομένη είναι η απουσία των Λούκα Βιλντόσα και Λευτέρης Μαντζούκα. Κανονικά υπολογίζεται ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μετά το ματς με την Μπάγερν στις 12 Οκτώβρη.
Πηγή: sport-fm.gr

