Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να συνεχίσει το καλό του σερί στην Ευρωλίγκα, καθώς υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΟΑΚΑ για την 22η αγωνιστική (19/01, 21:15).



Οι «πράσινοι» έχουν νέο... πονοκέφαλο ενόψει της αναμέτρησης αυτής, αφού ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι άρρωστος με ίωση και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Ο Έλληνας σέντερ, που το τελευταίο διάστημα είναι ανεβασμένος, αποτελεί κομβικό κομμάτι του συνόλου του Εργκίν Αταμάν, ειδικά δεδομένης της απουσίας του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, που έκανε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα.

Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από το γεγονός πως οαντιμετωπίζει ακόμη ενοχλήσεις από το πρόβλημα στη μέση που είχε αποκομίσει στο Μιλάνο. Ο Γάλλος σέντερ προπονήθηκε κανονικά και πιθανόταταγια την αναμέτρηση, ωστόσο σίγουρα θα είναι πολύαν χρειαστεί να «κουβαλήσει» μόνος του τη θέση «5».Τέλος, όσον αφορά τους υπόλοιπους, δεδομένη είναι η απουσία τωνκαι. Κανονικά υπολογίζεται ο, που θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μετά το ματς με τηνστις 12 Οκτώβρη.

