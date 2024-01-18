Λογαριασμός
Η Πορτογαλία «ανοίγει τον δρόμο»: Ζωντανά στο γήπεδο οι συνομιλίες διαιτητή με VAR

Στην υλοποίηση του σχεδίου που θέλει τις συνομιλίες των διαιτητών με τους VAR να μεταδίδονται σε απευθείας μετάδοση στα γήπεδα, προχωρούν στην Πορτογαλία

VAR

Μια πολύ σημαντική αλλαγή που αφορά τη διαιτησία και τους VAR, δρομολογείται στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Όπως αποκάλυψε η «Record», η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας πήρε την απαραίτητη εξουσιοδότηση από την FIFA και αναμένεται να εισάγει (σε δοκιμαστικό αρχικά επίπεδο) την απευθείας μετάδοση των συνομιλιών διαιτητών και VAR στα γήπεδα.

Όπως ξεκαθαρίζεται, η συνομιλία των διαιτητών θα μεταδίδεται μόνο για ορισμένες περιπτώσεις φάσεων και όχι κάθε φορά που θα υπάρχει παρέμβαση των VAR.

Αναμφίβολα πάντως, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κίνηση, η οποία θα βοηθάει τον κόσμο που θα βρίσκεται στις κερκίδες να καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί στην επίμαχη φάση που ελέγχεται.

Έτσι, η Πορτογαλία αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα στην οποία θα εφαρμοστεί αυτή η καινοτομία, η οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε διοργανώσεις της FIFA.

