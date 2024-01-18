Μια πολύ σημαντική αλλαγή που αφορά τη διαιτησία και τους VAR, δρομολογείται στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Όπως αποκάλυψε η «Record», η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας πήρε την απαραίτητη εξουσιοδότηση από την FIFA και αναμένεται να εισάγει (σε δοκιμαστικό αρχικά επίπεδο) την απευθείας μετάδοση των συνομιλιών διαιτητών και VAR στα γήπεδα.

Όπως ξεκαθαρίζεται, η συνομιλία των διαιτητών θα μεταδίδεται μόνο για ορισμένες περιπτώσεις φάσεων και όχι κάθε φορά που θα υπάρχει παρέμβαση των VAR.

Αναμφίβολα πάντως, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κίνηση, η οποία θα βοηθάει τον κόσμο που θα βρίσκεται στις κερκίδες να καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί στην επίμαχη φάση που ελέγχεται.

Έτσι, η Πορτογαλία αναμένεται να γίνει η πρώτη χώρα στην οποία θα εφαρμοστεί αυτή η καινοτομία, η οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε διοργανώσεις της FIFA.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.