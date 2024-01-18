Ντραγκόφσκι, η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.



Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός τερματοφύλακας ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους «πράσινους» με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια.

Ο 26χρονος γκολκίπερ αναμένεται στιςστη χώρα μας για να περάσει από τα ιατρικά και -εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο- να υπογράψει το συμβόλαιό του.

