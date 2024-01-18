Λογαριασμός
Στην Ελλάδα το «θηρίο»: Έρχεται την Παρασκευή για τον Παναθηναϊκό ο Ντραγκόφσκι

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι αναμένεται την Παρασκευή (14:30) στην Ελλάδα ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό και να αποτελέσει τον αντι-Μπρινιόλι

Dragowski

Ντραγκόφσκι, η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.

Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός τερματοφύλακας ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους «πράσινους» με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια.



Ο 26χρονος γκολκίπερ αναμένεται στις 14:30 στη χώρα μας για να περάσει από τα ιατρικά και -εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο- να υπογράψει το συμβόλαιό του.
TAGS: Παναθηναϊκός Μεταγραφές
